МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером в пятницу снижается против доллара и евро на фоне корректирующихся вниз котировок нефти.

Обновление накануне российской валютой максимумов с 6 марта сменилось фиксацией игроками прибыли в виде покупок подешевевших долларов и евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.51 мск растёт на 68 копеек, до 71,65 рубля, курс евро — на 31 копейку, до уровня 78,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОЛЬЗИТ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в течение сессии пятницы торговалась в минусе к основным резервным валютам, корректируясь вниз после нескольких дней уверенного роста. В частности, с 14 мая доллар упал примерно на 3 рубля. Это создало хороший повод для покупки подешевевшей иностранной валюты.

Эти мотивы были поддержаны общим спадом рисковых настроений на рынках, в то время как в центре их внимания остаются отношения двух крупнейших с экономической точки зрения стран, США и Китая. Американские СМИ сообщили накануне вечером, что в Штатах подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге после нескольких месяцев антиправительственных протестов там.

Рынок нефти также пошел вниз после нескольких дней роста, не сумев преодолеть важный уровень сопротивления — 37 долларов за баррель сорта Brent, задавая тон рублю. Вечером нефть дешевеет на 3,6%, до 34,76 доллара.

Поводом для коррекции стали опасения за перспективы экономики Китая, одного из крупнейших мировых потребителей сырья. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне карантинных мер из-за эпидемии коронавируса и их влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в текущем году, которые обычно объявлялись на открытии сессии парламента.

Некоторую поддержку рублю оказали лишь словесные интервенции главы Банка России. Эльвира Набиуллина, в частности, заявила, что действие временных проинфляционных факторов оказалось меньше, чем ожидал ЦБ, и у регулятора есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом вариант её снижения на 1 процентный пункт в июне — "на столе". Интерес к российским акциям и облигациям со стороны иностранных инвесторов восстанавливается, также оценила она.

В цело, доллар и евро вечером растут к рублю на 0,4-1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Нефтяные цены корректируются к уровням ниже 35 долларов, но в целом ценовая конъюнктура остается сравнительно позитивнои?, что позволяет россии?скои? валюте сохранять стабильность", —считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что в понедельник курс будет колебаться в диапазоне 71,5-73 рубля за доллар. Помимо нефтянои? поддержки рублю будет поддержка как со стороны налогового периода, так и со стороны подготовки компании? к выплате дивидендов. Поддержка со стороны долгового рынка также будет сохраняться. Заметим, что на более дальнем временном горизонте ожидаем возвращения рублевого курса к умеренному ослаблению", — добавил он.

Анализируя среднесрочный период, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин отметил, что падение цен на нефть не привело к критическому ухудшению показателей платежного баланса РФ, включая чистый экспорт и счет текущих операций.

"Карантин в сочетании с бюджетным правилом создает очень благоприятные условия для рубля с точки зрения баланса спроса и предложения иностранной валюты. Замедление инфляции и смягчение политики ЦБ РФ будут толкать рублевые доходности вниз, а цены — вверх. Скорее всего, тренд на укрепления рубля сохранится. Впрочем, непредсказуемые факторы, такие как санкции, серьезные проблемы в отдельных странах, разногласия внутри ОПЕК+, могут приводить к временным, но сильным просадкам курса рубля", — заключил он.