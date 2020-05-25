МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне роста оптимизма вокруг ситуации со спросом на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77% — до 35,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,08%, до 33,61 доллара за баррель.

На нефтяном рынке преобладают оптимистичные настроения, так как опасения вокруг ситуации со спросом на сырье ослабевают по мере снятия карантинных мер по всем миру.

Трейдеры также продолжают оценивать статданные по нефтяному сектору в США. Так, на прошлой неделе, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 21, до 237 агрегатов. Показатель снижается уже 10 недель подряд. Запасы нефти в США за неделю по 15 мая уменьшились на 5 миллионов баррелей, до 526,5 миллиона баррелей.