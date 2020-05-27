ЛОНДОН, 27 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) призвало финансовые компании оценить надежность систем, выявляющих риски и подозрительные сделки, совершаемые трейдерами в ходе удаленной работы. Соответствующие рекомендации регулятор опубликовал в среду.

По мнению FCA, по мере того как банки и брокеры с конца марта перешли на удаленную работу, возросли риски совершения подозрительных сделок, использования инсайдерской информации, а также утечки персональных данных клиентов.

"Во время этого периода мы призываем уделять особое внимание на поддержание надежного надзора на рынке и сообщать о подозрительных сделках и заявках со стороны участников рынка", — подчеркнули в FCA.

Регулятор также отметил, что в условиях кризиса из-за COVID-19, многие компании пытаются привлечь капитал или заемные средства путем выпуска ценных бумаг. В таком случае эмитентам следует отслеживать цепочку передачи конфиденциальной информации, чтобы она не попала не в те руки.

Компании и брокеры должны быть бдительными в отношении возможной утечки информации и слухов, а также следить за тем, были ли нарушения при передаче конфиденциальных данных, говорится в заявлении.

В случае необходимости регулятор может инициировать внеочередную проверку надежности систем как финансовых компаний, так и эмитентов.