МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Московская биржа попросила брокеров учитывать возможность отрицательных цен на расчетные контракты на срочном рынке, в частности, на июльские фьючерсы по нефти WTI, сообщается в биржевой рассылке к участникам торгов, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"Ближайшие даты исполнения фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil и расчетный фьючерс на природный газ (на базисе Henry Hub) на Московской бирже: 27 мая — майский фьючерс на природный газ (NG-5.20), 22 июня — июньский фьючерс на нефть марки Light Sweet Crude Oil (CL-6.20). CME Group проинформировала своих участников клиринга о возможности торговли данными инструментами по отрицательным ценам", — говорится в сообщении.

Московская биржа также напомнила, что в соответствии с рекомендациями комитета по срочному рынку от 22 апреля 2020 года – биржей реализована возможность сдвига границ ценового диапазона по данным контрактам в ходе вечерней торговой сессии. Кроме того, комитет по срочному рынку 28 апреля 2020 года рекомендовал не проводить торги с 10.00 до 14.00 мск в день исполнения фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil в случае, если определенное биржей значение цены исполнения контракта ниже минус 0,5 доллара США.

"В настоящее время возможность заключать сделки со срочными контрактами по отрицательным ценам отсутствует. В связи с высокой волатильностью на международном рынке энергоносителей просим вас учесть вышеизложенную информацию при совершении сделок с данными инструментами, в том числе по поручению и в интересах клиентов", — говорится в сообщении Московской биржи.

Как уточнили в пресс-службе Московской биржи, по расчетному фьючерсу на природный газ (NG-5.20) экспирация уже прошла, цены остались в положительной зоне.

Июньскому фьючерсу на нефть марки Light Sweet Crude Oil на Московской бирже соответствует базовый июльский контракт WTI, который торгуется на Нью-йоркской бирже NYMEX, входящей в CME Group.