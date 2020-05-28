МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером изменяются разнонаправленно после публикации официальных еженедельных данных минэнерго США о запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56%, до 35,14 долларов за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,64%, до 32,6 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на неоднозначную статистику по запасам и добыче нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли на 7,9 миллиона баррелей, до 534,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя на 1,9 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти в Кушинге и запасы бензина уменьшились на 3,4 миллиона и на 0,7 миллиона баррелей соответственно. Добыча нефти в стране также сократилась — на 100 тысяч баррелей, до 11,4 миллиона баррелей в сутки.