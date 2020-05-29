МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером компенсировал часть дневного снижения против доллара и евро на фоне возврата рынка нефти к росту.

Общее ослабление аппетита к риску из-за геополитики на мировых площадках оказывает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск повышался на 16 копеек, до 70,64 рубля, курс евро — на 18 копеек, до уровня 78,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар дорожал до 70,86 рубля, евро — до 78,75 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

Российская валюта в течение сессии пятницы в основном снижалась против доллара и евро.

Инвесторы обеспокоены ростом напряженности между США и Китаем из-за Гонконга.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, позднее в пятницу рынки ожидают пресс-конференцию с его участием по поводу ситуации с Китаем. Официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района.

На этом фоне фондовые рынки Европы в пятницу к закрытию упали на 1,6-2,3%. Американский рынок вечером теряет в пределах 1%. Негатива добавили слабые данные о падении потребительских расходов американцев за апрель на рекордные 13,6%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае также оказался слабее ожиданий.

Рынок нефти после снижения в течение дня вечером перешел к росту и прибавлял 0,8%, до 36,31 доллара за баррель,

Поддержка пришла от оценок нефтегазовой компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 25 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 15, до 222 агрегатов. Снижение идет уже 11 недель подряд.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 2,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В рамках завершающейся недели доллар обновил локальные минимумы, вплотную подойдя к поддержке, расположенной на уровне 70 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В текущий момент мы не видим фундаментальных поводов для продолжения снижения доллара и в рамках предстоящей недели, на фоне возможности ухудшения спроса на рисковые активы, ожидаем попыток американской валюты выйти к верхней границе диапазона 70-73 рубля", — оценил он.

В понедельник курс будет колебаться в диапазоне 70,7-72 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"На наш взгляд, рыночный risk-on может ослабнуть – фокус внимания все больше смещается в сторону новой волны обострения отношений США и Китая. В случае эскалации, например, по гонконгскому вопросу, участники рынка могут вернуться в выжидательные позиции, сократив аппетиты к покупке риска. Данный фактор может оказать умеренное давление на курс рубля", — оценил он.