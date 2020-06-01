МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник днем в ожидании встречи ОПЕК+ и решений по объему дальнейшего сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.34 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% — до 37,88 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,93% — до 35,16 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов в начале недели находится предстоящее заседание стран ОПЕК+, которые 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

"Тот факт, что цены на нефть не очень сильно отреагировали на новости о возможном продлении действующих сокращений добычи, может рассматриваться как признак того, что рынок уже отыграл оптимизм", — отмечают аналитики JBC Energy, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Еще одним фактором, за которым следят рынки, является напряженность в отношениях между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китая. В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают китайско-американские торговые отношения. Заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.

"Возможность обострения напряженности (между США и Китаем — ред.) является реальным риском для недавнего роста цен на нефть", — добавил стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian). Мировые цены на нефть по итогам мая выросли рекордными темпами за всю историю наблюдений: стоимость марки WTI прибавила более 88%, а Brent — почти 50% на фоне ослабления опасений за перспективы спроса на сырье.