МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник вечером на фоне усиления напряжения в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,58% — до 37,62 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,34% — до 34,66 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием отношений США и Китая. Ранее в понедельник официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности — это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.

Заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания стран ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

"То, что цены на нефть не сильно отреагировали на новости о возможном продлении текущих сокращений, может рассматриваться как то, что рынок уже настроен оптимистично", — отмечают аналитики JBC Energy, чье мнение приводит агентство Рейтер.