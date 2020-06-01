МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Средняя за май цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, выросла по отношению к апрелю на 70%, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив 31,03 доллара за баррель, следует из материалов Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2020 года сложилась в размере 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель)", — сообщается в материалах.

В апреле средняя цена Urals упала в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,22 доллара за баррель.

В целом, согласно данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-мае 2020 года сложилась в размере 39,2 доллара за баррель, тогда как в январе-мае 2019 года она была на уровне 66,34 доллара за баррель.