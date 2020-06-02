МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, по итогам которого действующие сокращения добычи нефти могут быть продлены на несколько месяцев, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,77% — до 39 долларов за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,52% — до 35,98 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают ждать заседание ОПЕК+, которое может быть перенесено с 9-10 июня на 4 июня. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

"Заметный рост цен в последние недели приводит к возобновлению добычи нефти, что может привести в разгрузке нефти, хранящейся на танкерах и росту прибыли нефтеперерабатывающих заводов", — пояснил агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).