МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти на 5% на новостях вокруг предстоящего заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.04 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,3%, до 42,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5%, до 39,28 доллара за баррель.

Заседание ОПЕК+, запланированное на 9-10 июня, было официально перенесено на ближайшую субботу, 6 июня. Советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева сообщила РИА Новости о том, что на предстоящем заседании ОПЕК+ рассмотрит вопрос продления сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период после июня.

Кроме того, агентство Блумберг со ссылкой на делегата сообщило, что страны соглашения о сокращении добычи нефти, недовыполнявшие свои обязательства, компенсируют этот объем сокращения своим исполнением сделки ОПЕК+ в июле-сентябре. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор при этом заявил в пятницу, что страна выполнила условия сделки ОПЕК+ и не планирует сокращать добычу сверх этого.

Оптимизм трейдеров также поддержала статистика по безработице в США, которая оказалась намного лучше прогнозов аналитиков. Так, безработица в стране в мае неожиданно сократилась до 13,3% с апрельских 14,7% — рекорда с 1940 года, хотя аналитики ожидали скачка показателя почти до 20%.

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 5 июня, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 16, до 206 агрегатов. Это уже 12-е снижение подряд.