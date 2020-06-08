МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3% в понедельник вечером, рынки отыгрывают заявления об условиях сокращения добычи странами ОПЕК+, включая дополнительное снижение добычи Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.17 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,43% — до 40,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,41% — до 38,2 доллара за баррель. Днем удешевление нефти достигало 1-2%, а утром котировки, напротив, поднимались.

Ранее в ходе пресс-конференции стран сделки ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что добровольное сокращение добычи нефти, сделанное Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом, было на один месяц, то есть на июнь. Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Оман в июне сокращают добычу нефти дополнительно к своей квоте по ОПЕК+, общий дополнительный объем составляет около 1,2 миллиона баррелей в сутки.

"Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, если бы общий объем добровольного снижения добычи почти в 11 миллионов баррелей в день был продлен на месяц", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Rystad Energy Бьернара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.