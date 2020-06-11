МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть ускорили темпы снижения до 7-8% на фоне падения мировых рынков, вызванного мрачными прогнозами Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно перспектив развития экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 7,19%, до 38,73 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 8,23%, до 36,34 доллара за баррель. Днем котировки опускались на 4-5%.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 40 долларов за баррель, ниже которой цена уже кратковременно опускалась 9 июня. Ниже этой отметки стоимость Brent находилась последний раз 5 июня, то есть в день перед заседанием ОПЕК+. Тогда оптимистичные ожидания вокруг перспектив сокращения добычи подтолкнули вверх стоимость нефти этой марки почти на 6% и вывели ее выше уровня 40 долларов за баррель.

Инвесторы отказываются от приобретения рисковых активов в четверг после того, как ФРС США спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году.

"Цены вновь под давлением, поскольку опасения вокруг темпов восстановления спроса усилились", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).

Дополнительное давление на котировки оказывает ситуация вокруг предложения нефти на рынке. Так, в среду минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 5,7 миллиона баррелей, до 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.

ъ