МОСКВА, 11 июня /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером ощутимо слабеет на фоне обвала нефтяных цен на 8%, нацвалюта теряет уже более рубля и к доллару, и к евро.

Существенное падение мировых фондовых рынков сигнализирует о падении спроса на риск, что оказывает дополнительное давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.58 мск растёт на 1,34 рубля, до 69,84 рубля, курс евро — на 1,09 рубля до уровня 79,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар поднимался до 69,95 рубля.

РУБЛЬ ОЩУТИЛ ОБВАЛ СПРОСА НА РИСК

Российская валюта вечером существенно теряет против доллара и евро. Основной негатив пришел от макроэкономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США, обнародованных накануне и резко понизивших спрос на рисковые активы.

Так, по итогам года теперь ожидается падение ВВП Штатов на 6,5% против декабрьских оценок роста на 2%, рост безработицы до уровня 9,3% с декабрьской оценки в 3,5% и 6,5% в будущем году (с 3,6%). Кроме того, прогноз инфляции на текущий год понижен до 0,8% с 1,9%, на 2021 год — до 1,6% с 2%.

Эти оценки резко толкнули нефтяные котировки вниз – к 38 долларам за баррель сорта Brent, который вечером теряет в цене уже более 8%.

Основные западноевропейские индексы упали на таком фоне примерно на 4%, американские теряют в пределах 5%.

В итоге доллар и евро вечером растут к рублю на 1,3-1,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Провал на рынке энергоносителей и негативная динамика валют развивающихся стран оказали существенное давление на рубль, что позволило доллару сделать уверенный шаг к верхней границе диапазона 67,5-70 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом ослабление рубля может продолжиться, и уже в начале следующей недели американская валюта предпримет попытки закрепления в коридоре 70-75 рублей, а уровень 70 рублей перейдет в разряд поддержек для доллара", — добавил он.

У рубля не было сегодня ни одного фактора для роста, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Однако со следующей недели российская валюта попробует обрести почву под ногами в диапазоне 70 – 71 против доллара", — оценил он.

В понедельник курс будет формироваться в диапазоне 68,8-71 рубль за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". Риски продолжения коррекции вниз на нефтяном рынке сохраняются – опасения инвесторов в отношении сохранения профицита на рынке нефти в ближайшей перспективе могут усилиться, а нефтяная поддержка рубля ослабнуть, отметил он.

Не в пользу рубля выступают и изменения во внешнеполитической плоскости – санкционная риторика в отношении РФ постепенно возвращается в новостной фон, добавляет эксперт.

"В то же время в следующую пятницу состоится заседание ЦБ РФ, от которого мы ждем снижения ставки на 100 базисных пунктов, что в моменте может усилить давление на рубль. Однако в случае если рынки получат сигнал от регулятора о наличии возможностей продолжения снижения ключевой ставки, долговой рынок может продемонстрировать еще одну волну ценового роста, тем самым оказав рублю умеренную поддержку в перспективе ближайших недель", — заключает Покатович.