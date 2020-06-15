МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Urals будет колебаться между 35 и 50 долларами за баррель, в среднем за год она будет на уровне 50–55 долларов за баррель — такой уровень цен позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США, рассказал РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

"При рынках, залитых деньгами от (президента США Дональда – ред.) Трампа, ЕЦБ и (премьера Японии Синдзо – ред.) Абэ, полагаю, что она будет колебаться от 35 до 50 долларов за баррель, в среднем за год будет на уровне 50–55 долларов за баррель, что комфортно для рубля, а также позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США", — считает он.

Тищенко отметил, что сейчас происходит стремительное восстановление на европейских и американских биржах, что является индикатором преодоления кризиса мировых экономик.

"Падение, которое мы видели несколько месяцев назад, практически отыграно", — указывает эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.