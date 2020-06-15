МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в понедельник вечером на фоне роста опасений вокруг спроса на сырье из-за возможности возникновения второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08% — до 38,7 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,27% — до 35,8 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 2-3%.

Цены на нефть торгуются в "красной зоне" на фоне роста опасений вокруг возникновения второй волны коронавируса, которая может привести к падению спроса на сырье. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения.

"Похоже, что в последнее время рынок был глухим, сосредоточившись на новостях, которые поддерживают цены….", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).