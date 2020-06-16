МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 5% во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,78% — до 41,59 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 4,96% — до 38,96 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 5%, до 39,06 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к росту, который начал постепенно ускоряться с открытием американских торгов, на фоне оценки спроса Международным энергетическим агентством (МЭА). Ведомство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 8,6 миллиона баррелей в сутки. Организация также прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки — это рекордный прирост год к году.

В то же время трейдеры обратили внимание на намерение Федеральной резервной системы (ФРС) США купить "диверсифицированный портфель корпоративных облигаций". Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей. Заявление ФРС смогло ослабить опасения инвесторов относительно замедления экономики в свете рисков "второй волны" заражений коронавирусом. Американские фондовые биржи растут во вторник в пределах 3%.

"Повсеместное стимулирование будет поддерживать восстановление. Акции дорожают, цена на нефть выше", — считает сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чьи слова цитирует агентство Блумберг.