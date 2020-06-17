МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, но по-прежнему остаются в "красной зоне" на фоне публикации неоднозначной статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,9% — до 40,59 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,59% — до 37,77 доллара за баррель. Утром котировки снижались в районе 2%, а днем падение замедлилось до 1-1,5%.

Инвесторы обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. За минувшую неделю показатель вырос вопреки прогнозам, тем самым обновив исторический рекорд, установленный на прошлой неделе. За неделю, завершившуюся 12 июня, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей.

Снижение котировок сдерживается данными по добыче нефти в США. Показатель снижается уже более 10 недель подряд и за неделю по 12 июня составил 10,5 миллиона баррелей в сутки. Запасы дистилляторов и бензина за минувшую неделю также снизились.

Вместе с этим трейдеры оценивают доклад ОПЕК, в котором она сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 млн баррелей в сутки. Кроме того, организация скорректировала прогноз по предложению нефти из стран вне организации в 2020 году и теперь ожидает снижения на 3,2 миллиона баррелей в сутки вместо 3,5 миллиона баррелей.