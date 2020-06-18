МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на фоне оптимизма вокруг спроса и предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,97% — до 41,51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,29% — до 38,82 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают новости вокруг сделки ОПЕК+. В четверг проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Ожидается, что комитет рассмотрит исполнение соглашения ОПЕК+ в мае в целом по альянсу, а также проанализирует текущую ситуацию и уточнит свои прогнозы.

По данным СМИ, на этом заседании "двоечники" ОПЕК, в частности Ирак и Казахстан, могут представить свои планы по компенсации недовыполненных обязательств по сокращению добычи нефти. Агентство Блумберг со ссылкой на делегата сообщило, что Ирак обязался перед комитетом дополнительно сократить добычу нефти в третьем квартале в рамках компенсации за превышение своей квоты на добычу на 573 тысячи баррелей в сутки.

Кроме того, трейдеры взвешивают данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) о том, что добыча нефти в США в апреле упала на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,143 миллиона баррелей в сутки.

В то же время инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на сырье. В среду ОПЕК сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 миллиона баррелей в сутки. В то же время организация ожидает его постепенного восстановления в концу текущего года.