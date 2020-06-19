МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем в среднем на 2,5%, рынки оценивают итоги встречи ОПЕК+, которые поддерживают ожидания по балансу предложения и спроса нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,24% — до 42,44 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,83% — до 39,94 доллара за баррель. Утром нефть дорожала примерно на 1%, а днем рост котировок достигал 3% и более. С начала недели нефтяные котировки выросли в среднем почти на 10%.

В четверг Ирак и Казахстан на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ представили план по компенсации недосокращенной в мае этими странами добычи нефти в июле-сентябре, также подчеркивалась важность достижения всеми участниками 100% соблюдения сделки.

В проекте итогового коммюнике встречи отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

"На рынке наблюдается энтузиазм по поводу того, что предложение нефти все еще под контролем", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).