МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Темпы роста мировых цен на нефть продолжают замедлятся, уже до 1-1,7%, инвесторы оценивают перспективы развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.25 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3% — до 42,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,65% — до 39,5 доллара за баррель.

Нефтяной рынок волатилен в пятницу: утром нефть дорожала на 1%, днем рост цен ускорился до 3%, затем темпы роста начали замедляться, котировки недолго торговались в "красной зоне", но затем вернулись к слабому росту.

Трейдеры оценивают перспективы развития мировой экономики и ситуации на нефтяном рынке. С одной стороны, ОПЕК+ в четверг сообщила, что общий процент соблюдения сделки в мае составил 87%, а Ирак и Казахстан представили план по компенсации недосокращенной в мае этими странами добычи нефти в июле-сентябре.

Кроме того, ранее в пятницу СМИ сообщили, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, заявил, что мировой нефтяной рынок начал восстановление, хотя ОПЕК+ ещё предстоит много работы по его балансировке.

С другой стороны, оптимизм инвесторов сдерживают перспективы развития мировой экономики на фоне рисков второй волны коронавируса. В нескольких штатах США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения, при этом ситуация вокруг нового очага инфекции в Пекине, как сообщается, взята под контроль. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 19 июня, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 7, до 199 агрегатов. Это уже 14-е снижение подряд. Таким образом, за все это время число буровых установок снизилось на 465 штук или на 72,6%.