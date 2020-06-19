МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля в пятницу вечером продолжает расти к доллару и евро, однако рост несколько замедлился на фоне волатильности стоимости нефти марки Brent, которая сейчас снова перебралась за отметку в 42 доллара за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.41 мск пятницы снижается на 26 копеек, до 69,6 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 77,88 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 1,9%, до 42,3 доллара за баррель.

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Курс рубля укрепляет свои позиции на поддержке нефтяных фьючерсов.

При этом днём отечественная валюта нейтрально отреагировала на понижение Банком России ключевой процентной ставку сразу на 1 процентный пункт, впервые с 2015 года, до 4,5%, обновив ее исторический минимум, так как это было ожидаемым событием.

Позже нефтяные котировки усилил рост и взлетали до 42,9 доллара за баррель Brent, что позволило рублю прибавить еще порядка 20 копеек — курс доллара опускался до 69,17 рубля, евро – до 77,59 рубля.

На вечерних торгах фьючерсы на нефть усилили волатильность и в моменте переходили в "красную" зону. На этом фоне рубль притормозил рост и поднимался к доллару примерно на 0,4% и на 0,6% к евро.

"Рубль продолжает радовать своей стабильностью, оставаясь в достаточно комфортном для него коридоре. Особых новостей, касающихся российского денежного рынка, пока не поступает, что благотворно сказывается на курсе рубля в плане умеренной волатильности", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

"В пятницу рубль был относительно стабилен перед решением Банка России по ключевой ставке, затем укреплялся, отыгрывая ранее реализованный ценами на нефть рост. Цены на нефть не смогли проверить на прочность 43 барреля и стали корректироваться ближе к вечеру. Фиксация прибыли по длинным позициям наблюдалась также в рубле", — говорит Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ

Антон Покатович из компании "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник курс рубля будет формироваться в диапазоне 69,5-71 рубля за доллар. Поддержку нацвалюте продолжит оказывать налоговый период, отмечает он.

"В то же время мы видим, что риски понижения уровня оптимизма в глобальных настроениях рынка сохраняются, как сохраняются и риски возвращения нефтяных цен к умеренной коррекции. Также считаем, что после пятничного снижения ключевой ставки давление на рублёвую валюту на время может возрасти. Ожидаем сохранения в рубле склонности к сдержанному ослаблению в перспективе следующей недели", — говорит аналитик.

Учитывая внешний фон и приближение пика налоговых выплат, в краткосрочной перспективе доллар может продолжить снижение, в свою очередь полагает Богдан Зварич из Просвязьбанка. Однако на горизонте двух-трех недель остаются высокие шансы на возвращение американской валюты в диапазон 70-75 рублей, заключает он.