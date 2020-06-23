МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник вечером, хотя и более низкими темпами, чем днём, на фоне сохранения оптимизма вокруг торговых отношений США и Китая, а также перспектив сокращения добычи этого сырья в рамках ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42%, до 43,26 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI — на 0,27%, до 40,84 доллара за баррель.

Днем в ход торгов эти котировки подскакивали почти на 2%, а стоимость нефти марки WTI превысила отметку в 41,5 доллара за баррель, отыграв тем самым все потери с 6 марта, когда стало известно о непродлении срока действия прошлых соглашений ОПЕК+.

Оптимизм трейдеров относительно перспектив развития торговых отношений США и Китая, что благоприятно для спроса на нефть, вызван комментарием американского президента Дональда Трампа. Президент ранее написал на своей страничке в соцсети Twitter, что торговое соглашение с Китаем "в полной сохранности", что поддержало аппетит инвесторов к риску.

Такой комментарий Трампа последовал за заявлением его торгового советника Питера Наварро о том, что президент решил расторгнуть договор с Китаем на фоне предположений США об искусственном происхождении нового коронавируса.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на новости о том, что ОПЕК+ получила от Габона, Анголы и Брунея планы добычи нефти в рамках соглашения альянса. Как сообщают СМИ, речь в них идет о сокращении добычи в соответствии с квотами и компенсации отклонений от целевых показателей, допущенных в мае.