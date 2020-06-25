МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть сохраняют негативную динамику в четверг днем на данных о росте запасов сырья в США и на опасениях за спрос на сырье из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.11 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,47% — до 40,11 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,92% — до 37,64 доллара за баррель.

Трейдеров продолжают беспокоить перспективы спроса и предложения нефти в мире. В среду минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей и уже в третий раз обновили исторический рекорд. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 0,3 миллиона баррелей.

"Цены снижаются после того, как данные минэнерго США показали, что рост запасов (нефти в стране — ред.) значительно превысил ожидания", — сказал агентству Рейтер представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).

Кроме того, опасения у инвесторов вызывает ситуация вокруг коронавируса. В четверг власти пяти штатов США – Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки по состоянию на 24 июня. "Растущее число случаев заболевания коронавирусом в крупных штатах США вызывает обеспокоенность и на рынке нефти, и на фондовых рынках", — добавили аналитики JBC Energy.