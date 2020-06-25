МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером в четверг перешли к росту, восстанавливаясь после падения более чем на 5% на предыдущей торговой сессии и продолжения снижения ещё днём, на рынки стал осторожно возвращаться оптимизм на ожиданиях поддержки со стороны мировых финансовых регуляторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.59 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,97%, до 40,7 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали также на 0,97%, до 38,38 доллара за баррель.

На предыдущей торговой сессии цены на нефть упали на 5,85% по марке WTI и на 5,44% по марке Brent после выхода данных об очередном рекорде запасов, а также наращивании добычи этого сырья в США. Ранее в ходе торгов четверга котировки также держались в "красной" зоне на соответствующей оценке перспектив спроса и предложения нефти на рынке.

Но к вечеру цены перешли к росту. При этом новые макроданные из США оказались неоднозначными. Число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось на 60 тысяч, но аналитики ожидали большего.

Тем не менее, нефтяные инвесторы и спекулянты нашли повод для коррекции, вспомнив, что финансовые власти крупнейших стран мира собираются поддерживать экономику в случае необходимости.

"Отчасти восстановление (нефтяных котировок — ред.) заключается в том, что все меры стимулирования, которые центральные банки и власти по всему миру направляют на экономику, окажут положительное влияние на экономическую деятельность, что поддержит спрос", — приводит агентство Рейтер слова вице-президента по маркетинговым исследованиям Tradition Energy в Стэмфорде Джина Мак-Гиллиана (Gene McGillian).