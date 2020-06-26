МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пятницу вечером на фоне роста опасений вокруг распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.15 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,34% — до 40,91 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,7% — до 38,44 доллара за баррель.

На рынок нефти вернулись опасения относительно "второй волны" коронавируса. Так, в США, по данным университет Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.

Инвесторы опасаются, что рост числа заболевших может повлечь за собой повторное введение ограничительных мер, которые сдержат развитие экономики. Замедление экономики, в свою очередь, создает риски для восстановления спроса на нефть.

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 26 июня, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну штуку, до 188 агрегатов. Это уже 15-е снижение подряд.