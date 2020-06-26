МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля пятницу ощутимо теряет в стоимости и к доллару, и к евро на фоне ухудшения настроений на зарубежных площадках и снижения котировок нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.37 мск пятницы растёт на 73 копейки, до 69,75 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 78,29 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,4%, до 40,9 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОБОРОНЯЕТ 70

К началу вечера доллар приближался к круглой отметке в 70 рублей, но не смог ее перешагнуть и несколько отступил. К евро отечественная валюта максимально теряла сегодня 95 копеек, европейская валюта поднималась до 78,4 рубля, но также несколько сдала свои позиции.

Курс рубля во второй половине дня усилил снижение на фоне ухудшения настроений глобальных инвесторов на зарубежных площадках и негативной динамики нефтяных котировок перед публикацией данных Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США.

"Судя по всему, инвесторы не ждут ничего хорошего, ибо стоимость энергоносителей, заметно поднявшаяся вчера, сегодня уже с середины дня развернулась в упорное снижение, которое продолжалось до самого вечера", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

"Схожую отрицательную динамику демонстрировали валюты ЮАР и Мексики, бразильский реал терял более 2%", — добавляет Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

В результате рубль снижается более чем на 1% к доллару и евро.

"Рубль не отличался сегодня оригинальностью, послушно следуя за нефтью. Впрочем, других вариантов у него попросту не было – никаких иных факторов, способных повлиять на динамику отечественной валюты, вообще не наблюдалось. Рубль с полудня начал терять по отношению к доллару и евро и лишь под самый вечер приостановил падение, несколько скорректировавшись", — подытоживает Коренев.

ПРОГНОЗЫ

Антон Покатович из компании "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник курс нацвалюты будет формироваться в диапазоне 69-71 рубля за доллар со склонностью к умеренному ослаблению.

"Сейчас рыночные настроения балансируют между оптимизмом от дальнейшего усиления монетарных стимулов, с одной стороны, и опасениями в отношении вирусной плоскости, где рост заболевших по всему миру продолжается, с другой стороны. В том случае, если тревожность инвесторов вновь возьмет верх, ожидаем, что аппетиты к покупке риска могут подвергнуться умеренной коррекции, что также окажет давление на российскую валюту", — говорит он.

Также эксперт видит определённые риски и для нефтяных "быков": в случае если на рынок начнет поступать информация о более активном восстановлении буровой активности в США, нефть может вернуться на уровни ниже 40 долларов за баррель Brent, что также усилит давление на рубль.

"В случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов, а также дальнейшего снижения спроса на риск, уже в ближайшие сессии американская валюта может попытаться… закрепиться в диапазоне 70-75 рублей", — в свою очередь прогнозирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.