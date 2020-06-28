МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Россияне при получении кредитных каникул по ипотеке в условиях пандемии чаще всего жалуются, что банки без их ведома подключают собственные программы реструктуризации вместо государственной, увеличивают сумму и срок долга, а порой и отказывают в каникулах, рассказали РИА Новости эксперты в области финансовой грамотности.

Ипотечными каникулами в РФ в рамках господдержки можно воспользоваться по двум законам. Один из них вступил в силу еще в прошлом году.

В этом году из-за пандемии коронавируса был принят еще один закон, по которому отсрочка по ипотечным кредитам предоставляется на шесть месяцев, если доход заемщика упал на треть. При этом сумма основного долга по ипотеке в Москве не должна превышать 4,5 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и на Дальнем Востоке — 3 миллиона, а в остальных регионах — 2 миллиона рублей.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ ГРАЖДАНЕ?

Возможность получения господдержки ограничена параметрами и лимитами кредитных обязательств, — в этих условиях некоторые кредиторы считают возможным предлагать собственные программы реструктуризации, и у каждого банка свои условия, отметила замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"На сегодня недовольство заемщиков вызвано тем, что в большинстве случаев после подачи заявления о предоставлении ипотечных кредитных каникул банки вместо каникул предлагают свои внутренние программы реструктуризации кредитной задолженности", — говорит и консультант по финансовой грамотности проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Фасахова.

Россияне жалуются, что банки самостоятельно подключают собственные программы рефинансирования, присылая СМС о "бесплатном" подключении и не информируя клиента об условиях услуги, рассказала Лазарева. При этом на сайтах финансовых организаций большинству заемщиков информацию об условиях найти достаточно трудно или вовсе невозможно, отметила она.

По словам эксперта, заемщики жалуются и на недостоверное информирование по телефону. "В результате граждане обнаруживают увеличение суммы (сотни тысяч и миллионы рублей) и срока долга (до 48 месяцев), на которые они не согласны. У части граждан не получается отказаться от этой услуги", — отметила Лазарева.

Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры", адвокат Муса Абдурахманов рассказал также о случаях необоснованных отказов банков в кредитных каникулах. "Банк обосновал отказ тем, что заемщик не предоставил сам документы, подтверждающие снижение своих доходов. С точки зрения закона такой отказ является необоснованным, так как закон наделяет кредитора правом самому запросить необходимые документы у надлежащих органов", — привел эксперт один из примеров.

По словам Лазаревой, в сообщениях граждан фигурируют названия крупнейших российских банков, "что логично – чем больше банк, тем больше количество его клиентов, а соответственно, и жалоб".

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

При этом Лазарева особо подчеркнула, что эксперты, разбираясь с такими обращениями граждан, часто приходят к выводу, что сам заемщик был "не очень внимателен и не до конца осознавал, на какую именно услугу он соглашается, какие риски и расходы ложатся на него после оформления этой услуги".

"То есть по каждому такому отзыву следует внимательно изучить все документы и проследить историю коммуникаций с представителями кредитора. И в этих вопросах большую роль играет уровень финансовой грамотности заемщика", — пояснила эксперт.

Она напомнила, что по кредитным и ипотечным каникулам в условиях пандемии законом предусмотрен особый оперативный упрощенный порядок оформления. Это можно сделать даже по телефону. Но для коммерческих банковских рассрочек и собственных программ реструктуризации никаких законодательных послаблений не было, а значит, нужно обязательно подписывать договор, указала Лазарева.

"Если договор или дополнительное соглашение не подписано, заемщик не ознакомился и не согласился с документом и его положениями – действия банка неправомерны, и их можно объективно расценивать как нарушение 353-ФЗ", — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что каждый кредит и договор к нему индивидуален, поэтому потребитель должен видеть не типовой шаблон на сайте, а документ, соответствующий конкретно его кредиту и обстоятельствам, с ним связанным.