МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в понедельник вечером, продолжая корректироваться после утреннего падения на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,12%, до 41,39 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,43%, до 39,04 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дорожают на 0,9%, до 41,38 доллара за баррель.

В понедельник утром котировки снижались на 2%, днем цены начали восстанавливаться, перейдя к росту на 0,2-0,3%, а с открытием американских торгов рост ускорился.

Падение цен на нефть утром было вызвано опасениями вокруг ситуации с эпидемией коронавируса. По данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения. Тем временем в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе. По последним данным университета Хопкинса, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 38,8 тысячи.

Рост числа случаев заражения заставляет инвесторов оценивать вероятность повторного закрытия экономик, что может привести к падению спроса на нефть.

Несмотря на коррекционный рост, аналитики полагают, что ситуация с коронавирусом будет решающей в вопросе цен на нефть. "Беспокойство, вероятно, останется, сильным, так как борьба с пандемией коронавируса продолжается. Это плохо для рисковых активов (таких как нефть), так как они неизбежно останутся под давлением", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.