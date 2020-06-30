МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером последнего дня июня продолжают снижение, но умеренное, на фоне сохранения неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом и, соответственно, восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,5%, до 41,64 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI — на 0,15%, до 39,64 доллара за баррель.

Рост числа инфицированных коронавирусом поддерживает опасения инвесторов относительно вероятности начала "второй волны" пандемии. Повторная вспышка заболеваемости может привести к повторному "закрытию" экономики стран мира, что в том числе ударит по спросу на нефть. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.

Дополнительное давление на котировки оказывает ситуация с добычей в Ливии. Инвесторы оценивают перспективы возобновления ее нефтяного экспорта, который прервался в январе из-за блокады нефтяных объектов.

"Мы по-прежнему полагаем, что трудно обосновать существенный рост цен в краткосрочной перспективе из-за высокого уровня запасов, слабой рентабельности нефтеперерабатывающих заводов и страха перед второй волной COVID-19", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела сырьевой стратегии банка ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в среду. Ожидается, что за минувшую неделю показатель снизился на 950 тысяч, до 539,5 миллиона баррелей.