МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, сократились на 1 миллион баррелей и составили 539,7 миллиона баррелей, считают опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 1 июля, в 17.30 мск. Ранее показатель поднимался до рекордных уровней три недели подряд.

В 10.55 мск федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в июне показатель вырос до 6,6% с уровня мая в 6,3%.

В 11.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует данные композитного индекса деловой активности в промышленности (PMI) 19 стран еврозоны. Эксперты прогнозируют, что, по окончательной оценке, показатель в июне вырос до 46,9 пункта против 39,4 пункта в мае, что соответствует предварительной оценке.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по изменению числа рабочих мест в частных компаниях США в июне. Ожидается, что показатель вырос на 3 миллиона после падения в мае на 2,76 миллиона.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос до 49,5% против 43,1% в мае.

В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС, проходившего 9-10 июня.