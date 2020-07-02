МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг вечером на 1-1,3% на фоне ослабления опасений вокруг состояния мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,33%, до 42,59 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,98%, до 40,21 доллара за баррель.

Оптимизм инвесторов относительно состояния мировой экономики поддержала публикация ряда статданных США, одной из крупнейших мировых экономик. Так, в четверг стало известно, что безработица в стране в июне упала до 11,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона.

"Отчет рынка труда был хорошим, но в то же время настолько хорошим, что это может препятствовать программе стимулирования", — цитирует агентство Рейтер директора по фьючерсам Mizuho Securities Боба Яугера (Bob Yawger).

Хорошая статистика укрепляет надежды инвесторов на восстановление экономики, что в свою очередь поддержит восстановление спроса на сырье. Стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение также приводит агентство, считает, что ключевым вопросом остается восстановление спроса на нефть.

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 2 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на три штуки, до 185 агрегатов. Это уже 16-е снижение подряд.