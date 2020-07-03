МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу вечером на фоне роста числа заражений коронавирусом, что создает угрозу восстановлению спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,81% — до 42,79 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,01% — до 40,24 доллара за баррель.

Число заболевших коронавирусом по всему миру продолжает увеличиваться. Инвесторы опасаются, что в случае дальнейшего роста числа заболевших власти могут принять решение о повторном закрытии экономик, что ударит по спросу на нефть. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.

Кроме того, в июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по открытию экономики.

"Если эта тенденция сохранится, спрос на нефть в регионе окажется под угрозой", — отметил, говоря о США, аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В то же время накануне была опубликована сильная статистика по безработице в США. Так, показатель в июне снизился до 11,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на рекордные 4,8 миллиона, превзойдя прогнозы аналитиков.