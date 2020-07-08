МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" отреагировали ростом на 2,2% на новости о том, что компания оспаривает размер вреда от ЧП в Норильске, свидетельствуют данные торгов.

К 11.30 мск бумаги ГМК дорожали на 1,5%, до 18842 рубля. Сразу после выхода новости акции подскакивали на 2,2% до 18988 рубля, при том что с начала торговой сессии они прибавляли более 1%.

"Норильский никель" ранее в среду сообщил, что оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском. При этом компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей, из которых 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — ущерб почвам.