МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером падают примерно на 2,5-3,5% из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса и ее влияния на мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,52% — до 42,2 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,47% — до 39,48 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться одним из ключевых факторов на мировых рынках. Карантинные ограничения оказывают негативное воздействие на мировую экономику, что отражается и на ожиданиях по спросу на сырье.

По данным Университета Джонса Хопкинса на четверг, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов. Причем в США уже два дня подряд регистрируют примерно по 60 тысяч новых случаев.

Как сообщили трейдеры газете Wall Street Journal, резкое падение нефтяных цен спровоцировала распродажа на фондовых рынках США: американские индексы снижаются на 1-2%, хотя после открытия в основном показывали рост.

Частично поддерживает снижение котировок статистика по запасам, которая была опубликована в среду. Как сообщило тогда минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 3 июля поднялись на 5,7 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 3,1 миллиона баррелей. При том запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились впервые за девять недель.