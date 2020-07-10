МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту, поднимаются на 1,5-1,7% в пятницу вечером после падения днем на 2%, рынки продолжают оценивать перспективы по балансу спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,58% — до 43,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,72% — до 40,3 доллара за баррель. Утром в пятницу снижение цен на нефть составляло 1%, днем достигало 2-2,5%.

Трейдеры оценивают перспективы спроса и предложения после новостей от производителей нефти. Ранее в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июльском докладе сообщило, что ожидает спрос на нефть по итогам 2020 года на уровне 92,1 миллиона баррелей в сутки, на 400 тысяч выше предыдущего прогноза.

Кроме того, нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 10 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на четыре штуки, до 181 агрегата. Это стало 17-м снижением подряд.

При этом рынки обратили внимание на решение Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC) снять режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти, что может привести к увеличению предложения сырья на мировом рынке. Кроме того, президент Мексики заявил ранее о завершении обязательств по ОПЕК+ и наращивании добычи.

"Если мы возьмем более широкую картину рынка, то станет ясно, что мы не наблюдали значительного снижения мировых запасов", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков JBC. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае выросли на 81,7 миллиона баррелей к уровню апреля, превысив свой средний пятилетний уровень на 258,5 миллиона баррелей, сообщается в июльском докладе МЭА.