МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в пятницу отыграл дневные потери к доллару, но продолжает снижаться к евро, растущему на валютном рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.51 мск пятницы снижался на 12 копеек — до 70,8 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 80,05 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,1% — до 43,24 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В НЕФТИ

Курс рубля сдавал днем позиции как к евро, так и к доллару и максимально снижался в ходе торгов на 48 копеек и 54 копейки соответственно на фоне дешевеющей нефти марки Brent. Однако разворот котировок "черного золота" вверх помогли рублю отыграть потери, в результате вечером курс отечественной валюты пытается расти к американской валюте.

"Стоимость энергоносителей, упорно снижавшаяся со вчерашнего вечера, сегодня к полудню, оттолкнувшись от достаточно крепкой поддержки в районе 41,35-41,40 долларов за баррель по сорту Brent, развернулась в уверенный и напористый рост, который не сопровождался даже намеками на попытки кратковременной коррекции. Лишь после 18 часов по Москве покупатели немного угомонились, и цены на углеводороды консолидировались в боковом движении с крайне невысоким уровнем волатильности", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

При этом отечественная валюта продолжает сдавать позиции к европейской, хотя и отошла от дневных минимумов. Евро продолжает укрепляться на международном рынке форекс и к текущему моменту прибавляет к доллару 0,17% — до 1,1302 доллара.

"Евро сегодня вернулся к росту против доллара при поддержке новостей о том, что Евросоюз все еще движется в направлении достижения общего согласия по плану масштабного налогового стимулирования", — указывает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

В завершении недели мы видим, что тревожность инвесторов в отношении вирусной плоскости продолжает нарастать, отмечает Антон Покатович из "БКС Премьер". Тем не менее, говорить о переходе к полноценному снижению аппетита на риск все еще рано, уверен он.

ПРОГНОЗЫ

Что касается перспектив рубля на следующей неделе, то Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что склонность к постепенному ослаблению сохранится в рублевой валюте.

"Основными факторами воздействия будут оставаться общие рыночные настроения и градус опасений в отношении эпидемиологической ситуации в мире. В этой связи давление на рубль и нефть может возрастать. Также считаем, что в этих условиях риски коррекции нефтяных цен к уровням 40 долларов и ниже и, соответственно, ослабления нефтяной поддержки рубля сохраняют свою актуальность", — говорит он.

По его оценкам, в понедельник курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,7-72,5 рубля за доллар.

Технически закрытие пары доллар-рубль ниже 70,9 рубля будет позитивным сигналом на перспективу первой половины следующей недели с заделом на проверку на прочность 70 рублей, считает Шульгин из "Открытие Брокер".

Однако у этого сценария довольно много "если", указывает он.

"Первым условием является устойчивый рост нефтяных котировок, который, скорее, невозможен без сильных позитивных новостей с полей борьбы с коронавирусом. Динамика распространения инфекции в выходные будет задавать тон в начале следующей недели", — поясняет аналитик.

В текущей ситуации эксперт считает также не менее вероятным рост курса и до 72,4 рубля за доллар.