МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту, восстанавливаясь после утреннего падения на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77% — до 43,05 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,7% — до 40,38 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к коррекционному росту после того, как утром котировки опускались на 2% из-за рисков вокруг спроса на сырье. Опасения трейдеров были вызваны сообщениями из США о том, что Калифорния вынуждена вновь закрыть общественные учреждения, кинотеатры, музеи и другие места из-за распространяющейся пандемии коронавируса.

В ходе торгов был опубликован доклад ОПЕК, согласно которому мировая добыча нефти в июне упала на 12,76 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 86,29 миллиона баррелей в сутки. В то же время ОПЕК немного улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, ожидает его падения на 8,9 миллиона баррелей в сутки, что меньше предыдущего прогноза на 0,1 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки.