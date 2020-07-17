МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного опускаются в пятницу вечером на фоне сохранения опасений за соотношение спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.29 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% — до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% — до 40,71 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются в минусе на фоне продолжения распространения коронавируса. Беспрерывный рост числа заболевших создает риски для развития экономики, а также для спроса на нефть. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения.

Вместе с этим, на этой неделе ОПЕК+ решила ослабить сокращение добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле. Хотя альянс считает, что рост добычи нефти будет полностью поглощен рынком по мере восстановления спроса.

"В связи с увеличением объема добычи в августе, падение спроса, действительно, может сыграть ключевую роль, вернув восстанавливающиеся цены к низким уровням", — считает аналитик Rystad Energy Луиза Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Тем временем, нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 17 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну штуку, до 180 агрегатов. Это стало 18-м снижением подряд.