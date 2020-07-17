МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения фондовых индексов РФ и курса рубля против доллара и евро на внешнем негативном фоне, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,5% и на 0,9% до 2760 и 1205 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около 43 долларов за баррель, курс евро на форексе – выше 1,14 доллара, оценивают эксперты. Курс доллара вырастет на 50 копеек до 72,4 рубля, евро – на 60 копеек до 82,8 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Продолжается рост напряженности в отношениях между США и Китаем, что подогревает опасения относительно влияния ситуации на их торговые взаимоотношения, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Дальнейшее ухудшение отношений между странами может привести к введению тарифов на поставки китайской продукции в Штаты, что станет ударом по уже существующим торговым договоренностям и поставит под вопрос исполнение первой фазы торгового соглашения. Подобное развитие событий выступит существенным негативным фактором для мировой экономики и, соответственно, широкого спектра рисковых активов", — говорит он.

Геополитический фон выглядит напряженным: санкции США к КНР и Европе не располагают к оптимизму, но пока здесь нет критических моментов, это слабо влияет на рыночные настроения, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Ситуация на рынках становится всё более нервозной на фоне сообщений о замедлении роста балансов Центральных банков и возможном сворачивании бюджетных стимулов, замечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". Однако, и США, и страны-члены ЕС, вряд ли быстро свернут поддержку экономики, учитывая первые сигналы замедления восстановительных процессов и нового роста заболеваемости коронавирусом, считает он.

Новостной фон может заставить заметно снизится котировки черного золота относительно текущих цен, при этом нефть будет торговаться выше 40 долларов за баррель, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. В целом в ближайшее время он ожидает повышения волатильности нефти.

Следующая неделя обещает быть богатой на события: саммиты ШОС и BRICS в Санкт-Петербурге, выступление премьера Мишустина перед Госдумой, старт сезона отчётов в России, заседание Банка России, напоминает Константин Бушуев из "Открытие Брокер".

"В понедельник Народный банк КНР определится с базовой кредитной ставкой, в России в этот день выйдет июньская статистика по объему розничных продаж и уровню безработицы. Во вторник отметим недельные запасы сырой нефти в США по данным API. В среду аналогичные данные представит EIA. Также в середине недели станет известен объем продаж на вторичном рынке жилья США в первый месяц лета", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Четверг будет отмечен публикацией августовского индекса потребительского климата Германии (Gfk) и недельных данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. В пятницу стоит обратить внимание на предварительные PMI в производстве и секторе услуг Германии, еврозоны, США в июле. В конце будущей недели также пройдет заседание Банка России, на котором будет приниматься решение по процентной ставке", — добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На таком фоне в ходе предстоящей недели Зварич из Промсвязьбанка ожидает отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2700-2750 пунктов. В случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры, рынок может протестировать нижнюю границу данного коридора, которая выступает ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи, считает он.

Российский рынок будет находиться в фарватере западных площадок, то есть будет боковое движение в коридоре 2730-2770, но скорее торги будут проходить у нижней границы, считает Манько из РИА Рейтинга.

Бушуев из "Открытие Брокер" полагает, что индекс Мосбиржи на следующей неделе может продолжить консолидацию, эксперт ожидает падения торговой активности по мере приближения августовского пика сезона отпусков. Индекс РТС может немного ослабляться за счёт возможно более слабого курса рубля, считает он.

"Краткосрочно на российском рынке по-прежнему имеет смысл опираться на корпоративные истории, нежели ставить на индексы, которые никак не выйдут из "боковиков". Среднесрочно индексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на возобновление роста пока остаются выше поддержек 2670 и 1165 пунктов соответственно", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль ввиду геополитических рисков остается под краткосрочным давлением, которое в ближайшей перспективе вполне может сохраниться, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В отношении рубля ситуация развивается в умеренно-негативном ключе, также полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Активность нерезидентов на локальных площадках снижается, при этом санкционная риторика со стороны Запада периодически проявляется. Пик налогового периода придется лишь на последнюю неделю июля, поэтому на следующей неделе высоки шансы умеренного ослабления рубля. В этом ключе возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании вряд ли исправит ситуацию вокруг российской валюты", — добавил он.

Доллар из-за ухудшения внешнего фона может в рамках предстоящей недели перейти в верхнюю половину диапазона 70-75 рублей, оценил Зварич из Промсвязьбанка.

Июньская статистика по промышленности России показывает, что и экономика к концу второго квартала лишь нащупала дно, и ей по-прежнему требуется помощь, рассуждает Вайсберг из ГК "Регион". "Банк России в этой ситуации, вероятно, снизит ключевую ставку до 4% годовых, обозначив паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Одновременно с этим регулятор может просигнализировать о готовности длительное время поддерживать низкие ставки", — добавил он.

На этой неделе состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Единого мнения относительно решения регулятора на рынке нет. Учитывая относительно стабильную ситуацию в экономике, не исключено, что будет сделана пауза в цикле снижения ставки, чтобы иметь возможность лучше оценить влияние ослабления ДКП на инфляцию", — полагает он.

Аналитик также напоминает, что в понедельник состоятся очередные аукционы долгосрочного (месячного и годового) репо с Центробанком. Особой потребности в ликвидности рынок в данный момент не испытывает, так что активность на аукционах, скорее всего, вновь будет невысокой, тем более, что на этот раз они пройдут в условиях неопределенности дальнейших движений ставок, считает эксперт.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Бушуев из "Открытие Брокер" ожидает, что акции ГМК "Норильский никель" могут начать активное восстановление после аварии уже на следующей неделе, также возможен повышенный спрос в бумагах "Эталона".

Лучше рынка могут выглядеть акции "Газпрома" и телекоммуникационных компаний, а несколько хуже рынка бумаги банков, полагает Манько из РИА Рейтинга.

Мы наблюдаем развитие очередного санкционного сюжета, связанного с "Северным потоком", отмечает Вайсберг из ГК "Регион".

"Учитывая, что до фактической даты возможного возобновления трубоукладочных работ остается более двух недель, а США уже угрожают применением к проекту закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), риски очередной заморозки проекта весьма велики. Учитывая значительный объем инвестиций и тот факт, что на этот раз пауза может оказаться куда длиннее, чем 6 месяцев, акции "Газпрома" могут оказаться под серьезным давлением", — полагает он.

В РФ финансовые результаты представят Mail.ru Group, НЛМК, "Северсталь", — напоминает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Внутренний российский информационный фон остается негативным для ряда ведущих эмитентов, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс". Информация о значительном падении продаж "Алроса" в первом полугодии и угроза санкций в отношении "Северного потока-2" фактически информируют инвесторов о том, что активные покупки рискованны, указывает он.

"Для "Норникеля" нынешний конфликт с "Русалом" закончится, как представляется, тогда, когда исчезнут внешние для бизнеса компании нерыночные, по сути, не исключено, искусственные драйверы, его формирующие. Несмотря на то, что ГМК выглядит достаточно защищенной от значимых финансовых шоков, связанных с аварией на ТЭЦ-3, постоянный поток негативных новостей, связанных с бизнесом ГМК, создает у инвесторов негативные ожидания в отношении возможности каких-либо значимых нерыночных изменений в сферах, смежных с бизнесом "Норникеля", влияющих на бизнес этой компании, металлургического сегмента и фондового рынка РФ в целом", — добавляет он.

Потенциальными лидерами роста, возможно, выступят акции "Яндекса", АФК "Системы", ММК, группы "ПИК", "Россетей", "МРСК Волги", "Полюса" и Polymetal, "ВСМПО-Ависма", возможные аутсайдеры — акции ГМК, "Алросы", "Магнита", считает аналитик.