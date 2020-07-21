МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 3%, находясь у максимумов с начала марта на волне общего оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,44% — до 44,77 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,41% — до 42,2 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 3,52%, до 42,36 доллара за баррель. При этом цены на нефть торгуются у максимумов с 9 марта.

Во вторник на рынках в целом присутствуют оптимистичные настроения. В центре внимания новости о разработке вакцины от COVID-19. В понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на итоги саммита ЕС. В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов евро из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

"Поистине исторический стимул со стороны руководства Европейского союза является большим позитивом для рынка нефти. Это очень поддержит их экономику и должно привести к улучшению экономических перспектив и повышению спроса на топливо", — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф (John Kilduff), чьи слова приводит агентство Блумберг.