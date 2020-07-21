МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Депозитарные расписки Qiwi упали в цене более чем на 10%, отыгрывая планы акционеров платежного сервиса в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать акции компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), следует из данных торгов Московской биржи.

К 18.31 мск депозитарные расписки Qiwi снижались на 9,87% и уже падали на 10,4%, до 1201 рубля – минимума с 29 июня. Бумаги компании на Московской бирже в течение дня находились под давлением, падение усилилось с открытием бирж США. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,81%.

Ранее во вторник компания сообщила, что акционеры Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS).

Компания также отметила, что продающие акционеры предоставили страховщикам 30-дневный опцион на покупку до 1,02 миллиона ADS. Конкретные акционеры в сообщении компании не называются. Также указано, что всю выручку от размещения получат продающие акционеры, при этом компания не получит никаких доходов.

Аналитики Альфа-банка оценили данный факт как негативный в краткосрочной перспективе. Аналитики BCS GM отметили, что SPO подчеркнуло существующий риск навеса предложения, но при этом указали, что сообщение носит смешанный характер для дальнейшей динамики акций.