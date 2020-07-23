МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, инвесторы опасаются, что активный рост случаев заболевания коронавирусом в США может затормозить восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,7% — до 43,98 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,38% — до 41,74 доллара за баррель.

В среду минэнерго сообщило о росте запасов нефти в США на 4,9 миллиона баррелей. Это подтолкнуло рынки к мыслям о том, что рост числа случаев коронавируса в стране и связанные с ними карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает тысячу человек.

"В мире огромное количество запасов нефти, которые нужно будет использовать…. Для роста цен нам нужно видеть постоянные признаки того, что спрос растет и все возвращается в норму", — сказал агентству Блумберг аналитик Tradition Energy Джин Макджиллиан (Gene McGillian).

В дополнение к неопределенности с восстановлением спроса, давление на рынки оказывает напряженность в отношениях между США и Китаем. Ранее на текущей неделе Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

В МИД КНР заявили, что Китай примет решительные меры, если Вашингтон не изменит свое решение. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.