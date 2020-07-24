МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения фондовых индексов РФ и курса рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 1,2% и на 1,1%, до 2828 и 1242 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около 43 долларов за баррель, курс евро на форексе сползет на 0,5 цента, до 1,16 доллара, оценивают эксперты. Курс доллара вырастет на 40 копеек, до 72,4 рубля, евро останется около 83,5 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

США вновь повысили градус конфронтации с Китаем, потребовав закрытия консульства в Хьюстоне, обратный ответ КНР не заставил себя ждать, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Повышаются риски срыва различных соглашений между двумя странами, что способно негативно отразиться на их экономиках, да и на глобальной деловой активности. Единственным безусловным бенефициаром ситуации остаётся золото, а вот прочие рискованные активы оказались под давлением", — добавляет он.

ФРС США, заседание которой состоится на будущей неделе, будет вновь убеждать рынки в том, что поддержка экономики сохранится на весьма длинном горизонте, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". Однако рывки золота к новые рубежам и слабая реакция рынка акций на выходящую лучше ожиданий отчетность, создает ощущение близкой коррекции в рисковых активах, отмечает он.

Впрочем, кроме ФРС США, рынки может поддержать и конгресс: новый пакет помощи, сохраняющий бонусы для безработных, позволит частными инвесторам не фиксировать длинные позиции, полагает эксперт.

"Не стоит также забывать и о том, что текущий год в США предвыборный. Джо Байден устойчиво опережает текущего президента в предвыборной гонке. Приход демократов к власти является менее предпочтительным сценарием для рынков, поскольку в этом случае часть налогово-регуляторных послаблений может быть отменена, о чем уже неоднократно заявлял демократический кандидат", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

На предстоящей неделе на рынках может возобладать боковая динамика, в фокусе инвесторов останутся вирусные проблемы, геополитика, сезон отчетностей в США, сигналы ключевых регуляторов, отмечает Бахтин из "БКС Премьер".

"В понедельник будут опубликованы индекс делового климата IFO Германии за июль и июньские данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США. Во вторник также отметим американскую статистику — индекс доверия потребителей (CB) за июль и недельные данные по запасам нефти от API. В среду картину дополнят данные по нефтяным запасам от Минэнерго США. В этот же день будет опубликован индекс незавершенных продаж на американском рынке недвижимости за июнь", — перечисляет события недели он.

"Четверг будет днем немецкой статистики — данные по инфляции и безработице в июле, ВВП за второй квартал, отметим также число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю в США. В конце недели на настроения может повлиять публикация июльских PMI деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая, объема розничных продаж Германии в июне, данных по инфляции в еврозоне за июль", — добавляет аналитик.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Рост индекса Мосбиржи с начала лета не идет ни в какое сравнение с тем, что было до этого, отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Он полагает, что восходящая динамика по индексу подходит к концу и вскоре сменится коррекцией. С его точки зрения, на следующей неделе индекс Мосбиржи ожидает снижение в диапазон 2750-2800 пунктов.

А Елена Кожухова из ИК "Велес Капитала" считает, что с технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС в ближайшие дни обладают неплохими шансами развития роста в район 2935 и 1310 пунктов соответственно (следующие среднесрочные сопротивления). При этом позитивные сигналы отменятся при закреплении ниже 2830 и 1235 пунктов.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль принимает на себя основные риски увеличения санкционного давления на РФ и сохраняет краткосрочную слабость, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Ожидать нового витка роста доллара стоит при преодолении им уровня 72,8 рубля – в этом случае валюта США может направиться к 74 рублям", — оценила она.

На текущий момент идей для укрепления рубля почти нет, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"В мире снижаются аппетиты к риску. Реальная доходность российской валюты заметно снизилась. Соответственно, есть высокая вероятность ослабления и рубля", — добавил он.

Впрочем, рубль в ближайшие дни может ощущать поддержку со стороны покупок для выплаты налогов, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Защитными выглядят акции золотодобывающих компаний, финсектора (кроме банков), диверсифицированные холдинги и IT-компании. Аутсайдерами могут стать бумаги сырьевых компаний и энергетики", — полагает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

В отличие от начала июля, риски нового конфликта США и КНР, а также падения потребительской активности из-за COVID-19 могут привести к замедлению восстановления спроса на нефть, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Соответственно, сектор способен оказаться под давлением на фоне коррекции цены на нефть, полагает он.

Также есть риски снижения бумаг металлургов на опасениях нового торгового конфликта США и КНР, добавляет аналитик.