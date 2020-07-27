МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Меры, предпринимаемые мировыми властями для преодоления последствий пандемии коронавируса, стали главной причиной рекордного подорожания золота. Но и нынешние цены — не предел: возможно, психологическая отметка в 2000 долларов за унцию драгметалла будет преодолена в ближайшее время, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Золото торгуется у исторических максимумов, серебро дорожает более чем на 6%

Цена на золото в понедельник выросла почти на 2%, при этом на фоне активного роста последних недель утром она обновила исторический максимум в 1911,6 долларов за унцию, установленный в сентябре 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро рос почти на 6,5% — до 24,3 доллара за унцию. При этом ранее в ходе торгов его стоимость обновила максимум с сентября 2013 года, дойдя до отметки в 24,5 доллара.

В целом золото дорожает пятый месяц подряд. С марта 2020 года его стоимость увеличилась более чем на 21%. На этом фоне поставки физического золота на биржу Comex достигли исторического максимума в этом году.

КТО ТОЛКАЕТ ЗОЛОТО ВВЕРХ

Опрошенные "Прайм" эксперты связывают это с совокупностью ряда факторов.

Основной причиной подорожания золота являются разнообразные экономические стимулы со стороны правительств. Драгметалл является средством защиты от инфляции и обесценивания валюты, которые, как правило, следуют за такими стимулами.

"На динамику цен на золото влияют монетарные стимулы во всем мире, а также неопределенность по срокам восстановления экономик с учетом новых волн коронавируса", — говорит старший аналитик по металлургическому сектору АТОН Андрей Лобазов.

На фоне масштабного количественного смягчения в США, чьи инвестиции в борьбу с последствиями пандемии оцениваются в 5 трлн долларов, подорожание золота неудивительно.

По сути, ФРС в текущем году планирует напечатать 10%-20% ВВП. Всегда, когда центральный банк приступает к количественному смягчению, это приводит к ослаблению валюты. Поскольку золото котируется в долларах США, то ослабление доллара, по сути, автоматически приводит к увеличению интереса к золоту, которое невозможно напечатать волевым решением, указал ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Еще одна причина ослабления доллара, как ведущей мировой валюты — продолжающееся обострение американо-китайских отношений. Инвесторы опасаются нового витка торговой войны и предпочитают пережить эту нестабильность в тихой гавани, которой традиционно является золото.

Кочетков также напомнил, что в Евросоюзе определились с созданием фонда восстановления от COVID-19 и бюджетными расходами на ближайшие семь лет. В отличие от США, где основным покупателем нового госдолга является Федрезерв, в Европе меры экономической помощи будут финансироваться преимущественно за счет заимствований на свободном рынке. Это, в свою очередь, может ослабить и европейскую валюту.

2000 — НЕ ПРЕДЕЛ

Эксперты указывают, что вышеупомянутые факторы никуда не делись и в ближайшее время не денутся, поэтому золото продолжит расти, покоряя новые высоты. Цена золота обновила исторический рекорд, установленный в 2011 году

"Предпосылок для остановки не наблюдается и, скорее всего, отметка в 2000 долларов за унцию будет пробита уже скоро. Мы ожидаем, что цены на золото продолжат восходящий тренд до конца года", — прогнозирует Лобазов.

"Еще несколько месяцев назад мы прогнозировали, что до конца текущего года золото достигнет отметки 1800 долларов, но тот прогноз оказался слишком консервативным. Поэтому мы уже не исключаем, что цена на металл может пробить отметку в 2000 долларов в ближайшее время и продолжить движение", — рассуждает Кочетков.

Он напомнил, что каких-то 25 лет назад годовой бюджет США был около 1 трлн долларов, а сегодня дефицит бюджета США может оказаться в разы больше. Тогда золото стоило около 250-300 долларов. Соответственно, вместе с ростом американского бюджетного дефицита золото неизменно дорожало.

"Вряд ли кризис Covid-19 будет преодолён быстро, а по сей причине количественное смягчение ФРС продлится достаточно долго. Соответственно, фундаментальные причины роста цены золота также сохраняться как до конца текущего года, так и в 2021 году", — уверен он.