МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в понедельник вечером после дневного роста, опасения по спросу из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса сдерживают настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.44 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,75% — до 43,45 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent — на 0,85%, до 42,97 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,29% — до 41,17 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,3%.

Ряд внешних рисков сдерживает ожидания по нефтяному спросу. С одной стороны, риском для рынка является конфликт США и КНР, продолжающийся с прошлой недели. Штаты 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.

МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. В понедельник внешнеполитическое ведомство Китая сообщило, что генконсульство США в Чэнду официально закрылось.

Данные по заражениям коронавирусом в мире также вызывают опасения трейдеров. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и достигло почти 16 миллионов. В некоторых странах Европы и Азии опасаются второй волны заражений. Такой расклад может негативно повлиять на темпы восстановления экономики, что отражается и на ожиданиях по спросу на нефть.