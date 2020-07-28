МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Лукойла", во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,76% — до 4,97 доллара, "Новатэка" — на 0,17%, до 150,25 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,19%, до 69,87 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,35% — до 5,13 доллара, "Газпром нефти" — на 0,45%, до 22,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,13% — до 27,48 доллара, "Северстали" — на 1,15%, до 12,79 доллара, НЛМК — на 0,94%, до 20,49 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,77% — до 1,04 доллара, Сбербанка — на 0,58%, до 12,07 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,86%, до 25,98 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,53% — до 5,31 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,35%, до 15,61 доллара, расписки "Ленты" — на 4,34%, до 2,88 доллара.