МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" по решению суда стал владельцем еще 218,379 тысячи собственных акций, признанных судом бесхозными, следует из сообщения компании.

"Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 218379 штук", — говорится в материалах.

Основанием для приобретения акций послужило решение Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 18 марта в пользу компании.

Теперь количество собственных голосующих акций в собственности "Сургутнефтегаза" увеличилось с 361,6 тысячи до 579,979 тысячи. Это 0,0013% его уставного капитала.

В прошлом году "Сургутнефтегаз" начал ряд судебных споров о возвращении в свою собственность акций, принадлежащих ныне недействующим компаниям.