МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы развития экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 43,68 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на Brent — на 0,6%, до 43,15 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,11% — до 41,14 доллара за баррель.

Инвесторы отказываются от приобретения рисковых активов в свете сохранения неопределенности вокруг развития экономики в условиях распространения коронавируса. Во вторник трейдеры обратили внимание на новости из США, где республиканцы из сената США в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице.

Кроме того, трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое проходит 28-29 июля. Никаких серьезных заявлений не прогнозируется, но аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, все аналитики ожидают сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых.

Сдерживающим фактором для роста цен на нефть остается ситуация с коронавирусом, которая оказывает давление на мировую экономику и спрос на нефть. По данным университета Джонса Хопкинса на понедельник, число умерших от коронавируса в мире превысило 650 тысяч.