МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в четверг вечером, но уже заметно более медленными темпами, в центре внимания инвесторов — перспектива развития мировой экономики и спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.34 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,2%, до 43,12 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent дешевел на 1,9%, до 42,92 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,1% — до 39,99 доллара за баррель.

В ходе торгов четверга цены на нефть рухнули на 5-6% на фоне публикации ряда макроэкономических статданных и роста политической напряженности в США. Так, ранее стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало сильнейшим за всю историю наблюдений. В то же время, ВВП Германии в том же периоде упал на 11,7% в годовом выражении.

"Множество тревожных экономических данных за раз… в совокупности оказывают давление", — сказал агентству Блумберг партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф (John Kilduff), отметив, что падение ВВП США и Германии "не сулит ничего хорошего для спроса на бензин".

Кроме того, напряжение на рынках усилили предположения американского президента Дональда Трампа о возможности переноса выборов президента США, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19.

Позднее предвыборный штаб Трампа заявил, что его твит о переносе выборов был риторическим. Глава независимой Федеральной избирательной комиссии (FEC) Эллен Уайнтроб заявила, что Трамп не может перенести выборы и что делать этого вовсе не стоит. С аналогичными заявлениями также выступили руководство республиканцев в конгрессе и политический союзник Трампа Линдси Грэм.